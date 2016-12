Kolmannes suomalaisista kailottaa kuulokojetta käyttävälle

Suomalaisten mielikuvat kuulokojeita kohtaan ovat yllättävän myönteisiä, kuulokojemerkki Oticonin tekemästä kyselytutkimuksesta ilmenee.

Oletuksena oli, että vanhempi ikäpolvi pitäisi kuulokojeita kielteisempänä ja hävettävämpänä kuin nuorempi sukupolvi, mutta asia olikin täysin päinvastoin.

Kyselytutkimuksen mukaan neljännes suomalaisista luulee, että kuulokojeilla ääni kuulostaa niin kovalta, että korvaan sattuu. Mielikuva kuulokojeista isoina möhkäleinä oli vahvin nuorten aikuisten keskuudessa. Kolmannes suomalaisista on myös siinä uskossa, että kuulokojeita käyttävälle henkilölle täytyy puhua normaalia kovemmalla äänellä.

Kyselytutkimuksen mukaan yli 66-vuotiaista senioreista jopa 70 prosenttia tuntisi itsensä edistykselliseksi, jos heille määrättäisiin kuulokojeet. Senioreista yli 90 prosenttia tuntisi itsensä helpottuneeksi kuulokojeresepti kädessään.

– On ajateltu, että erityisesti vanhempi ikäpolvi pitäisi kuulokojeita hävettävänä asiana ja merkkinä siitä, että nyt ollaan ikäloppuja. Kuulokojeisiin liittyvät mielikuvat ovat kuitenkin kyselyn mukaan pääsääntöisesti sitä myönteisempiä, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Kyselytutkimuksesta voi päätellä, että tietoisuus kuulokojeista on viime vuosina lisääntynyt erityisesti senioreiden keskuudessa, Oticonin toimitusjohtaja Pekka Huhtinen pohtii.

Miesten mielikuvat kuulokojeita kohtaan olivat kautta linjan kielteisempiä kuin naisten. Miehet (34 prosenttia) esimerkiksi ajattelivat naisia (17 prosenttia) yleisemmin, että kuulokojeita käyttävä ihminen on vanha. Miehet myös muun muassa ajattelivat naisia enemmän, että kuulokojeiden käyttäminen vähentää miehisyyttä tai naisellisuutta.

– Yli viidennes suomalaisista, erityisesti miehet, ovat sitä mieltä, että työikäiset eivät vielä tarvitse kuulokojeita. Todellisuudessa moni viisikymppinenkin tarvitsisi jo kuulokojeen ikäkuulon vuoksi, Huhtinen sanoo.

Tiedot käyvät ilmi Oticonin marraskuussa 2016 teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 256 henkilöä ympäri Suomen.