Hallitus torppasi päivystysasetuksen lähettämisen perustuslakivaliokuntaan

Eduskunta päätti täysistunnossa tänään, että päivystysasetuksen muutosta ei lähetetä mietinnön pohjalta uudestaan perustuslakivaliokuntaan. Kaikki paikalla olleet opposition edustajat kannattivat ja hallituksen edustajat vastustivat perustuslakivaliokuntaan lähettämistä.

RKP:n puheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Anna-Maja Henriksson vaati eilen sairaaloiden päivystysuudistuksen palauttamista perustuslakivaliokuntaan. Hänen mielestään sosiaali- ja terveysministeriö antoi valiokunnalle lisäselvityksessään väärää tietoa Vaasan keskussairaalasta.

Hän on pettynyt eduskunnan päätökseen.

- Koska eduskunta on osoittanut, ettei enää luota perustuslakivaliokuntaan, on selvää ettei järjestelmä toimi. On siis etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esityksen mukaan Suomessa olisi 12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä, joissa olisi useiden erikoisalojen päivystys. Vaasa olisi menettämässä ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puolsi eilen hallituksen esitystä täpärästi äänin 8-7.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittely lykkääntyi

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittely on poistettu eduskunnan täysistunnon tämän päivän listalta. Eduskuntatiedotuksen mukaan asian puiminen siirtyy muiden kiireellisempien asioiden ruuhkautumisen vuoksi.

Selonteon käsittelylle ei ole päätetty vielä uutta päivää.

Huomenna eduskunnassa alkaa ensi vuoden budjetin käsittely. Pääsääntö on, että budjettipäivinä asialistalla ei ole muita asioita.

Päivystysuudistus viivyttää myös budjettimietintöä

Valtiovarainvaliokunta joutuu viivyttämään mietintöään budjettiesityksestä päivystysuudistuksen viipymisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuoltolakia ei ehditty käsitellä eduskunnan aamuyölle venyneessä istunnossa, vaan käsittelyä jatketaan tänään iltapäivällä.

Valiokunnan puheenjohtaja Timo Kalli (kesk.) kertoo, että valtiovarainvaliokunta hyväksyy budjettimietinnön heti kun laki on käsitelty täysistunnossa.