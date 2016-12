Suomalaisnuoret syövät entistä enemmän kauraa

Suomen kaurayhdistyksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan nuoret syövät entistä enemmän kauraa. Kauran kysyntään on vaikuttanut ainakin kauratietoisuuden karttuminen ja erityisruokavalioiden suosion lisääntyminen.

Kauran suosio vaikuttaa kasvavan vuosi vuodelta. Viime vuonna Suomessa syötiin keskimäärin kuusi kiloa kauraa asukasta kohti. Nyt kaurasta ovat innostuneet myös nuoret.

Tuoreen, Suomen kaurayhdistyksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa 21 prosenttia 13–16-vuotiaista nuorista on käyttänyt tänä vuonna enemmän kauraa ja marjoja välipaloissaan edellisvuoteen verrattuna.

Varsinkin erityisruokavalioiden yleistyminen on siivittänyt kauran suosioon. Kaura on luontaisesti gluteeniton ja oiva proteiinin lähde, joten se on suosittu erityisesti keliaakikkojen sekä gluteenitonta ja kasvisruokavaliota noudattavien parissa.

- Markkinoille on tullut lukuisia uusia kauratuotteita. Kauraa on lisätty enenevässä määrin ainesosana myös muihin elintarvikkeisiin kohentamaan niiden ravintoarvoa, Suomen kaurayhdistyksen koordinaattori Päivi Tähtinen kertoo.