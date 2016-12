Enää yksi vangittuna epäiltynä Savitaipaleen henkirikoksesta

Poliisi on jatkanut Savitaipaleella 19.-20. marraskuuta tapahtuneen henkirikoksen esitutkintaa. Teon johdosta on ollut kaikkiaan neljä miestä vangittuna. Poliisi on vapauttanut jo aiemmin yhden vangituista.

Poliisi vapautti maanantaina kaksi vangituista miehistä. Esitutkinnassa on tullut esille seikkoja, joiden perusteella miehiä ei ole enää syytä epäillä kyseisestä rikoksesta.

Vangittuna on edelleen yksi mies. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.