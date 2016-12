Liikenneturva: Liikenneturvallisuus on otettava huomioon uusissa lakihankkeissa

Suomessa on parhaillaan valmisteilla isoja lakihankkeita, kuten esimerkiksi alkoholilain kokonaisuudistus sekä liikennekaari. Yksi hankkeisiin liittyvistä tärkeistä kysymyksistä on se, miten liikenneturvallisuus on otettu niissä huomioon.

Liikenneturva muistuttaa, että laajoissa lakiuudistuksissa on syytä arvioida myös niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi alkoholilain kokonaisuudistuksen kohdalla näin ei toistaiseksi ole tehty.

- Haluamme, että keskusteluun nostetaan myös esimerkiksi juuri alkoholilain uudistuksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, ja nyt olisi korkea aika keskustella siitä, miten kokonaisuudistus vaikuttaisi tieliikenteen turvallisuuteen, toteaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Jos ehdotetut muutokset toteutuvat, on ruokakauppoihin tulossa nykyistä väkevämpiä alkoholijuomia ja ravintoloiden anniskeluajat ovat pitenemässä. On odotettavissa, että alkoholin kokonaiskulutus kasvaa, kun sen saatavuus paranee.

- Nämä ovat asioita, joita on punnittava myös tieliikenteen turvallisuuden näkökulmasta. Riskiryhmässä ovat erityisesti nuoret, jatkaa Tarvainen.

Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu vaikuttaisi myös liikenteeseen. Yksilötasolla lakiuudistus saattaa näkyä salakavalana kulutuksen nousuna, jos ruokakaupasta ostetaan tuttu määrä juomia, jotka kuitenkin ovat entistä vahvempia. Jos taas yhä useammassa ravintolassa anniskelu jatkuu aamuneljään, voi seuraavana päivänä kestää entistä kauemmin ajokunnon saavuttamiseksi.

- Liikenne ei ole muusta elämästä erillinen saareke, vaan kun alkoholin kokonaiskulutus kasvaa, vaikuttaa se myös liikenteeseen, tiivistää Tarvainen.

Rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 52 ja loukkaantunut 600 henkilöä vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes ja loukkaantuneista yhdeksän prosenttia. Suunta on kuitenkin viime vuosina ollut oikea, sillä liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä rattijuopumustapauksissa on laskenut yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

- Alkoholin haittoja liikenneturvallisuudelle pitää torjua laajalla keinovalikoimalla. Alkoholilainsäädäntö on yksi keino, toteaa Tarvainen.

Lähde: Liikenneturva