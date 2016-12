Näitä kappaleita kuunnellaan jouluna - Lapissakin oma suosikki

Spotify on kokosi faktoja ihmisten joulumusiikin kuuntelemisesta. Suosituin joulukappale on Mariah Careyn "All I Want For Christmas Is You".

Joulukuun ulkopuolella sen sijaan kuunnellaan keskimäärin 2 500 kertaa päivässä Wizzardin “I Wish It Could Be Christmas Everyday” -kappaletta.

Spotify selvitti Suomessa Lapin suosituimman kappaleen. Siellä kuunnellaan joululauluista eniten Wham!in kappaletta "Last Christmas".

Suomen soitetuimpien joulukappaleiden neljännellä sijalla on ensimmäinen suomalainen kappale, joka on Suvi Teräsniskan Tulkoon joulu. Vesa-Matti Loirin klassikko Sydämeeni joulun teen on sijalla seitsemän.

Lähde: Spotify