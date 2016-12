Vanhemmat vaihtavat lastensa puhelimet uuteen useammin kuin omansa

Tuoreen Mobiilikäyttötutkimuksen mukaan suurin osa 7‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista pitää itseään hyvänä tai erinomaisena älypuhelimen käyttäjänä.

Näistä milleniaaleista moni kertoo auttavansa vanhempia enemmän puhelimen käytössä kuin toisinpäin. Heille älypuhelin on itsestäänselvyys, jonka pitää olla ajan tasalla. Monet vanhemmat vaihtavatkin jälkikasvunsa puhelimen uuteen useammin kuin omansa.

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimuksen mukaan 7‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista kolmannes otti tuntumaa älypuhelimeen jo esikouluikäisenä tai nuorempana, tosin aikuisten avustamana. Suurimmalla osalla käytön opettelu ajoittui 7 vuoden ikään, jolloin moni sai myös oman puhelimen.

Kun 2000-luvulla syntyneet ovat opetelleet älypuhelimen käyttöä jo varsin varhain, niin puhelinta pidetään itsestäänselvyytenä. Tutkimukseen osallistuneista 7‒16-vuotiasta milleniaaleista lähes 90 prosenttia kertoo osaavansa käyttää hyvin tai erinomaisesti älypuhelintaan. Tutkimuksen mukaan suurin osa lapsista ja vanhemmista auttavat toisiaan puhelimen käytössä, mutta eri asioissa.

‒ Lapsista tosin melkein neljä kymmenestä totesi auttavansa vanhempiaan enemmän kuin toisinpäin. Vanhemmista vastaavasti neljännes taas uskoo, että he auttavat lapsiaan enemmän puhelimen käytössä. Moni vanhempi huomaa, että melko nopeasti tilanne muuttuu, koska lapset käyttävät ennakkoluulottomasti puhelimen uudempiakin ominaisuuksia, toteaa digitaalisten palveluiden kehityksestä vastaava Jani Engberg Tele Finlandilta.

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimuksessa kysyttiin sekä vanhemmilta että heidän lapsiltaan, kuinka usein älypuhelin pitäisi uusia vanhentuneena. Kolmannes vanhemmista näki oman puhelimensa vaihdon olevan ajankohtainen kolmen vuoden välein ja neljännes taas neljän vuoden välein tai harvemmin.

‒ Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että lasten puhelimen vaihdon tarve nähdään herkemmin kuin vanhempien omien. Jopa 40 prosenttia vanhemmista arvioi, että jälkikasvulle puhelimen uusiminen on ajankohtaista vähintäänkin kahden vuoden välein. Monet lapset näkivät puhelimen vaihtotarpeen jopa vielä tiuhempaan, mikä on varmasti ymmärrettävää, jos he eivät itse osallistu puhelimensa hankintakuluihin, toteaa Jani Engberg.

‒ Vaikka sekä aikuisilla että lapsilla puhelimen rikkoutuminen on merkittävin ja ymmärrettävin syy hankkia uusi puhelin, puhelin vaihtuu herkästi myös uuteen, jos se alkaa tuntua vanhalta ominaisuuksiltaan. Moni lapsi ja nuori saakin jouluna uuden älypuhelimen, koska puhelimen vaihto ajoitetaan selvästi lahjakauteen, jatkaa Jani Engberg.