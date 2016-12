Poliisi epäilee kadonneen naisen hukkuneen lähellä synnyinkotiaan

Poliisille ilmoitettiin 12. joulukuuta Ikaalisista kadonneesta, vuonna 1957 syntyneestä naisesta. Nainen asui yksin ja häneen oltiin viimeksi yhteydessä 7. joulukuuta.

Kadonneen omistama auto ja autossa ollut koira löydettiin myöhemmin iltapäivällä 12. joulukuuta Kihniön Tarsiantieltä läheltä hänen synnyinkotiaan.

Autolta jäljet johtivat kohti Tarsianjärvestä Syväjärveen laskevaa joen rantajäätä ja päätyivät sulaan veteen. Kymmenen metriä leveä joki oli keskustasta sula, ja ranta oli jäässä noin kahden metrin matkalta. Lähietsinnässä ei näkynyt paluujälkiä, jälkiä vastarannalla eikä myöskään joen rantojen suuntaisesti.

Vapepan sulkeltajat haravoivat joen Syväjärven suulle saakka ja jatkavat etsintää tulevana viikonvaihteena. Joessa on voimakas virtaus ja on mahdollista, että etsittävä on virran mukana ajautunut Syväjärven jääkannen alle.

Poliisi pyytää kaikkia alueella liikkuvia ja kalastavia ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan numeroon 029 541 5084 tai 112. Asiaa tutkitaan kadonneen henkilön etsintänä, koska mitään rikokseen viittaava ei ole ilmennyt.