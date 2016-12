Mikkelin jättimäinen huumejuttu: epäiltynä peräti 40 paikallista nuorta

Mikkelin alueella keväällä ja kesällä paljastunut nuorten epäilty huumausaineiden välittämisjuttu on siirtynyt syyteharkintaan varsin työlään esitutkinnan päätteeksi, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Rikosnimikkeitä esitutkinnassa on käytetty törkeästä huumausainerikoksesta huumausaineen käyttörikokseen ja epäillyistä osa on alaikäisiä. Ketään henkilöä ei ole enää asian vuoksi vapautensa menettäneenä. Epäiltyinä jutussa on kaikkiaan 40 pääosin paikallista nuorta miestä ja naista.

Niin ikään syyteharkintaan on juuri siirtynyt kesän kuluessa paljastettu juttu, jossa takavarikoitiin syyskesällä kilon verran metamfetamiinia ja satoja ekstaasitabletteja. Epäiltynä jutussa on keski-ikäinen paikallinen mies, joka on asiaan liittyen edelleen vangittuna.

Miehen epäillään myös loppukevään ja kesän kuluessa välittäneen huumausaineita muun muassa Mikkelin alueella. Syyteharkintaan juttu siirtyy epäiltynä törkeänä huumausainerikoksena.

Jutussa on epäiltynä myös kaksi muuta henkilöä, joita epäillään avunannosta mainittuun tekoon sekä muutamia muita henkilöitä, joiden epäillään mainittuja huumausaineita ostaneen.