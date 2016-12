VATT: Kohtuuhintaiset asunnot eivät ole lääke asumisen kalleuteen

Panostukset kohtuuhintaiseen asumiseen eivät ratkaise asumisen kalleuden ongelmaa pääkaupunkiseudulla, toteaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).

VATTin mukaan julkisessa keskustelussa asumistukimenojen kasvu nähdään ongelmana ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen ongelman ratkaisuna. Tutkimusjohtaja Essi Eerolan ja erikoistutkija Tuukka Saarimaan mukaan molemmat tukimuodot ovat kuitenkin tulonsiirtoja ja ne on nähtävä julkisen sektorin menoina.

Eerolan ja Saarimaan mukaan asumistuki on toimiva tapa tukea pienituloisten asumista, sillä se on läpinäkyvä, yhdenvertainen, joustava ja kohdentuu tehokkaasti pienituloisille. Kohtuuhintaisuuspolitiikka on ratkaisu tiettyihin asuntomarkkinoiden erityisongelmiin, mutta vain oikein suunniteltuna.