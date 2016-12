Savon Sanomat: Ekstaasin käyttö on yleistynyt useissa maakuntakeskuksissa

Ekstaasin käyttö on yleistynyt lyhyessä ajassa erittäin rajusti useissa suomalaisissa maakuntakeskuksissa, uutisoi Savon Sanomat. Tällä viikolla julkistetun jätevesitutkimuksen mukaan ekstaasin käyttö on kaksin- tai kolminkertaistunut Kuopiossa, Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Vaasassa. Erityisen kova piikki ekstaasin käytössä on Savonlinnassa, jossa tosin amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö on vähentynyt toisin kuin isoissa kaupungeissa.

Vastaavat mittaukset huumausaineiden pitoisuuksia jätevedessä tehtiin viimeksi vuonna 2014, jolloin Lahti osoittautui Suomen huumepääkaupungiksi. Asukaslukuun suhteutettuna siellä oli kovimmat huumepitoisuudet. Nyt johtokaksikkona olivat Helsinki ja Espoo. Helsingissä kokaiinin ja ekstaasin käyttö kasvoivat merkittävästi kahden vuoden takaiseen. Suomalaisten kaupunkien jätevedenpuhdistamojen huumepitoisuudet mittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) osana Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDA:n tutkimusta. Jätevesitutkimus ei kerro huumeiden käyttäjien määrää, vaan aineiden käyttömäärän muutoksia.