HS:n gallup: SDP ja keskusta jaetulla ykkössijalla

SDP ja keskusta ovat jaetulla ykkössijalla Helsingin Sanomien teettämässä puoluegallupissa. Molempien kannatus on 20,8 prosenttia.

Keskustan kannatus on laskenut 0,1 prosenttiyksikköä marraskuun galluppiin verrattuna. SDP:n kannatus puolestaan on noussut 0,4 prosenttiyksikön verran.

Kokoomus on gallupissa kolmantena 18,4 prosentin kannatuksella. Vihreät on gallupissa neljäntenä 11,2 prosentilla. Viidentenä on perussuomalaiset, jonka kannatus on 9,9 prosenttia. Kuudentena olevan vasemmistoliiton kannatus on 8,2 prosenttia.

Kyselyn toteutti TNS Gallup ja sitä varten haastateltiin puhelimitse yli 2 000:ta ihmistä marras-joulukuussa. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.