SS: Kuopion vesijohtoverkostossa ruostesakkaa, veden käyttöä vältettävä

Kuopiossa Kelloniemen rampin pohjoispuolella torstain ja perjantain välisenä yönä ollut vesijohtovuoto on aiheuttanut sen, että vedessä voi olla ruostesakkaa, kertoo Savon Sanomat.

Vedenlaatuhäiriöitä on Puijonlaakson, Männistön, Saarijärven, Inkilänmäen ja Rypysuon alueella. Kuopion Vesi on aloittanut verkostohuuhtelut, mutta kaikkia verkosto-osia ei ole vielä perjantai-iltapäivään mennessä saatu puhtaaksi, lehti kertoo.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua on syytä välttää. Mikäli vesi on normaalin väristä, sitä voi käyttää.