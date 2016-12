Toimittajat ilman rajoja järjestö huolissaan Ylen toiminnasta Sipilä-uutisoinnissa

Kansainvälinen sananvapausjärjestö Toimittajat ilman rajoja sanoo olevansa syvästi huolissaan Ylen toiminnasta pääministeri Juha Sipilää (kesk.) koskevassa uutisoinnissa. Toimittajat ilman rajoja sanoo seuraavansa tiiviisti Ylen sisäisiä selvityksiä asiasta. Samalla järjestö kuitenkin arvioi, että ulkopuolisen riippumattoman selvittäjän raportti voisi olla luotettavampi.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Warwickin yliopistosta sanoo, että Britanniasta katsottuna näyttää hämmästyttävältä ajatus, jonka mukaan kyseessä olisi Ylen sisäinen kysymys, joka pitäisi käsitellä yleisradioyhtiön sisällä.

- Britanniassa kaikki poliittiseen järjestelmään ja poliittisen johdon toimintaan liittyvä käsitellään mahdollisimman laajasti ja julkisesti. Ei ikinä kuule retoriikkaa, että (yleisradioyhtiö) BBC:n asioita ei tuotaisi julkisuuteen, Vuorelma sanoo.

Lehdistönvapaus osa Suomen tarinaa

Vuorelman mukaan Sipilä on koko uutisoinnin ajan pyrkinyt marginalisoimaan ja normalisoimaan tapahtunutta. Viimeksi torstaina Sipilä sanoi, että kohu ei vaikuta Suomen maineeseen ulkomailla. Vuorelma tyrmää väitteen, koska asiasta on oltu kiinnostuneita aika kaukana Suomen ulkopuolella.

- Sipilällä on poikkeuksellinen johtajakäsitys, joka on hierarkkinen ylhäältä alas. Siitä näkymästä katsoen hän voi varmaan päättää, mikä vaikuttaa ulkomailla, Vuorelma sanoo.

Huhtikuussa Toimittajat ilman rajoja nimesi Suomen jo seitsemättä kertaa lehdistönvapauden ykkösmaaksi maailmassa. Järjestö listaa vuosittain noin 180 maata paremmuusjärjestykseen.

- Lehdistönvapaustilasto on vahvasti osa tarinaa meistä (suomalaisista). Kun asia on tunnustettu tilaston perusteella, asiasta ei tarvitse enää puhua, ja puhuminen on turhaa veneen keikuttamista, Vuorelma kuvaa ilmapiiriä.

Hän sanoo, että lehdistönvapaudessa toistuu sama näköharha kuin demokratiassa ja tasa-arvossa, jotka välillä nähdään jo saavutettuina asioina.

Toimittajat ilman rajoja uskoo, ettei Ylen toiminta täysin toteuta lehdistönvapauden ihanteita. Vuorelman mielestä moni toimittajakin on normalisoinut poliittisen painostuksen ilmapiiriä sanomalla, että poliitikoilta tulevan painostuksen edessä pitää vain olla kovanahkainen.

- Jos poliitikkojen kyseenalaistukset median roolista nähdään normaalina, ollaan jo erityyppisessä poliittisessa ilmapiirissä tai kehityksessä, Vuorelma sanoo.

Irtisanoutumiset lausunnon taustalla

Toimittajat ilman rajoja viittaa lausunnossaan siihen, että Ylen ajankohtaistoimituksen esimies Jussi Eronen ja toimittaja Salla Vuorikoski kertoivat eronneensa tehtävistään. Heidän mukaansa Ylessä on perustavanlaatuisia ongelmia.

Kohu Yleisradion ympärillä alkoi marraskuun lopussa, kun Yle julkaisi uutisen Sipilän sukulaisten sidonnaisuudesta valtion omistamaan kaivosyhtiö Terrafameen. Kansan Uutiset oli kertonut asiasta jo aiemmin. Kolme päivää myöhemmin Ylen johto teki vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan journalistiseen harkintaan perustuneen päätöksen, että Sipilää koskevaa uutisointia rajoitetaan.