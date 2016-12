Poliisi: Jopa alakouluissa nuuskataan, käytöstä tulossa myös tyttöjen juttu

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo olevansa huolissaan alaikäisten nuuskaamisesta. Vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt, nuuskan käytön on havaittu yleistyneen. Poliisin mukaan nuuskaaminen on perinteisesti ollut poikien harrastus, mutta siitä on tulossa myös tyttöjen juttu.

Poliisin mukaan Espoossa peruskouluista on tullut useita ilmoituksia, joiden mukaan oppilaiden hallusta on löydetty nuuskaa. Lisäksi on havaittu nuuskan myyntiä ja välittämistä. Monet ilmoituksista ovat tulleet alakouluista. Nuuska on tupakkatuote, joten sen käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta. Poliisi muistuttaa, että myös alaikäiselle voi tulla seurauksia esimerkiksi nuuskan myymisestä. Yli 15-vuotias kuuluu rikoslain piiriin, joten poliisi voi kirjoittaa sakon. Tätä nuoremmista henkilöistä voidaan tehdä rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus.