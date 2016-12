Jonkka STT:lle: Hallituksella suhteellisen paljon perusoikeusongelmia

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka sanoo STT:lle, että tällä hallituksella on suhteellisen paljon tietyntyyppisiä perusoikeusongelmia. Hän kuitenkin sanoo, että suurelta osin tämä johtunee olosuhteista, kuten runsaasta maahanmuutosta, taloudellisesta tilanteesta ja hallituksen vauhdikkaasta alkutaipaleesta.

Jonkka sanoo kiinnittäneensä huomiota lainvalmistelun ongelmiin kymmenkunta vuotta.

Helsingin Sanomat kertoi tänään lainvalmisteluun liittyvistä ongelmista.

Sipilä: Oikeuskanslerin arviot lainvalmistelun puutteista ovat vakavia

Oikeuskanslerin arviot lainvalmistelun puutteista ovat vakavia, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoittaa blogissaan. Hänen mukaansa lainvalmisteluun liittyvä ongelma on pidempiaikainen, mutta hallitus on siihen puuttunut ja reagoinut. Sipilän mukaan hallitus on perustanut esimerkiksi lainsäädännön riippumattoman arviointineuvoston.

Sipilän mukaan hallituksen ensimmäistä 18 kuukautta on leimannut kova kiire.

- Se on selvä, että tämä hallitus on ottanut maksimimäärän uudistuksia työn alle, Sipilä kirjoittaa.

Sipilä sanoo tapaavansa oikeuskansleria viikoittain eri yhteyksissä.

- Kun oikeuskansleri palaa sairauslomalta töihin, keskustelen hänen kanssaan näistä havainnoista ja niiden tuomisesta esiin myös valtioneuvoston yleisistunnossa, Sipilä sanoo.

Myös oikeusministeri Jari Lindström (ps.) kirjoittaa blogissaan, että oikeuskansleri Jonkan antama kritiikki täytyy ottaa vakavasti. Hänen mukaansa lainvalmistelutyölle pitää antaa tarvittava aika. Hänen mukaansa oikeusministeriössä lainvalmistelussa ei ole havaittu lainsäädännön laadun heikenneen.

STT pyysi Sipilältä ja Lindströmiltä haastattelua, mutta kumpikaan ei ole sitä antanut.

Orpo: Kritiikki otettava vakavasti, hallituksella paljon suuria lakihankkeita

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että oikeuskanslerin esittämä kritiikki on otettava vakavasti. Hänen mukaansa perustuslakiin liittyvät lainsäädännölliset haasteet on havaittu ja otettu vakavasti jo ennen HS:n juttua. Ongelmia on Orpon mukaan ollut jo ennen nykyistä hallitusta.

Hän huomauttaa lisäksi, että tällä hetkellä hallituksella on poikkeuksellisen paljon historiallisen suuria lainsäädäntöhankkeita, jotka pitää saada läpi aikataulussa. Suuret lakihankkeet törmäävät helpommin perustuslakiin.

STT:n lähde: Tällä hallituskaudella lainvalmisteluvauhti omaa luokkaansa

STT:n tietojen mukaan oikeuskanslerin virastossa on kiinnitetty jo vuosia huomiota siihen, että lainvalmistelulle ja suurten yhteiskunnallisten uudistusten valmistelulle virkakunnassa ja ministeriöissä ei anneta riittävästi arvoa ja aikaa.

Nykyisen hallituksen aikana vauhti on ollut kuitenkin omaa luokkaansa jo hallituskauden alusta asti. STT:n lähteen mukaan tästä aiheutuu kokeneillekin lainvalmistelijoille jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta eikä lainvalmistelijoiksi sen takia haluta.

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) sanoo tiedotteessa, että Suomi tarvitsee erillisen perustuslakituomioistuimen, joka ei ole riippuvainen kulloisestakin eduskunnan kokoonpanosta. Tuomioistuimella pitäisi Soinin mukaan olla aikaa kunnolla perehtyä käsiteltäviin asioihin.

Soini on esittänyt perustuslakituomioistuimen perustamista jo vuoden 2015 maaliskuussa, kun edellisen hallituksen sote-esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa.

Oppositio puolestaan vaatii hallitukselta selvitystä lakiesitysten perustuslaillisista ongelmista. Opposition mielestä tiedot oikeuskanslerin mielipiteiden sivuuttamisesta ovat niin vakavia, että se haluaa hallituksen selvittävän eduskunnalle noudattamiaan lainvalmisteluperiaatteita.