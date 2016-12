Oletko nähnyt kuvan 14-vuotiasta Ellaa? - ilmoita heti viranomaisille

Poliisi etsii edelleen kateissa olevaa lohjalaista Ella Kaihuaa. Ella on ollut kateissa maanantaista 21. marraskuuta lähtien.

Ellalla oli katoamishetkellä vaatetuksena polviin asti ulottuva musta villakangastakki, jossa on vyö, kolmenvärinen kaulahuivi, tummansiniset farkut ja valkoiset matalat Adidaksen tennarit.

Ella on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja hän on 162 senttimetriä pitkä. Hänellä on ruskeat silmät, ja hänellä on vaalean ruskeat puolipitkät hiukset. Ellalla on nenässä pieni koru. Hän liikkuu todennäköisesti pääkaupunkiseudulla.

Ella Kaihuasta jotain tietäviä pyydetään ilmoittamaan havainnoista arkisin virka-aikaan Lohjan poliisiasemalle numeroon 0295 436015 tai suoraan ja muina aikoina hätäkeskukseen numeroon 112.