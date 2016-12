Kuvat: United Brotherhoodin tiloista takavarikoitiin huumeita ja kahdeksan asetta

Hämeen poliisilaitos on paljastanut törkeiden huumausainerikosten sarjan. Etsinnöissä on takavarikoitu amfetamiinia, ekstaasia ja marihuanaa. Ekstaasitabletteja takavarikoitiin yhteensä 3 406 kappaletta, amfetamiinia ja metamfetamiinia yhteensä 1 350 grammaa ja marihuanaa 1 059 grammaa. Lisäksi takavarikoitiin kahdeksan asetta, joista kolme oli sarjatuliaseita. Osa aseista oli ilmoitettu anastetuiksi.

Juttusarjassa on ollut vangittuna yhteensä kuusi miestä, joista osa on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Vangituista vanhin on syntynyt 1969 ja kaksi nuorinta 1994. Yhteistä vangituille on, että tutkinnassa olevaa huumausaineiden välitystä on tehty Lahden seudulla. Kaksi henkilöä on edelleen tutkintavankeudessa.

Hämeen poliisilaitos on tehnyt etsintöjä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa, koska toinen edelleen vangittuna olevista on järjestäytyneen rikollisryhmä United Brotherhoodin Lahden-osaston jäsen.

Esitutkinnassa saatiin selville, että tällä törkeiden huumausainerikosten sarjalla on yhteys aiemmin 30.11.2015 kotietsinnän yhteydessä paljastuneeseen törkeään huumausainerikokseen.

Kotietsintä tehtiin Iitissä 25.10.2015 ilmi tulleen henkirikoksen perusteella. Tuolloin etsinnässä löytyi huomattava määrä amfetamiinia, 1 079 grammaa, sekä 1 900 ekstaasitablettia. Tämä aiemmin paljastunut törkeä huumausainerikos on yhden henkilön osalta jo käsitelty käräjäoikeudessa, mutta tuomio ei ole lainvoimainen.

United Brotherhood on useasti todettu oikeudessa rikoslain mukaiseksi rikollisryhmäksi. Väkivalta ja sen uhka on rikollisryhmille tyypillinen painostuskeino maksuhalukkuuden lisäämiseksi huumausainerikoksissa.

Esitutkinnan perusteella huumausaineita on välitetty osittain velaksi, ja tässäkin juttusarjassa maksuhalukkuutta on osittain lisätty väkivaltaa käyttäen ja sillä uhkaamalla.

Juttusarja on lähtenyt tällä viikolla loppulausunnoille. Esitutkinnassa on edelleen olemassa vaikeuttamisvaara, minkä vuoksi tutkinnasta ei voida toistaiseksi antaa yksityiskohtaisempaa tietoa.