VR lähettää huomenna matkaan yli 400-metrisen superjunan - "Täysin uudenlainen"

Etelästä pohjoiseen suuntautuvan joulun menoliikenteen odotetaan vilkastuvan VR:n junissa tänään torstaina illalla ja jatkuvan vilkkaana aina perjantain viimeisille lähdöille.

Jouluaattona junaliikenne alkaa hiljentyä puoliltapäivin ja pysähtyy iltaan mennessä kokonaan. Joulupäivänä liikenne käynnistyy hiljalleen puoleen päivään mennessä.

Vilkkain matkustuspäivä on perjantai eli jouluaatonaatto.

Aatonaatona matkustajia kuljettaa Helsingistä Rovaniemelle "superjuna", jossa on on 15 kaksikerrosvaunua, 2 ravintolavaunua ja asiakkaita palvelee 5 konduktööriä.

Junaan mahtuu noin 1 500 ihmistä, ja se on käytännössä loppuunmyyty. Siinä on enemmän matkustajapaikkoja kuin todennäköisesti koskaan aiemmin rauhan aikana.

”Superjunaksi” kutsuttu juna on llta-Sanomien mukaan noin 416 metriä pitkä. Jokainen vaunu on 26,5 metriä pitkä ja veturi keulalla on 18,7 metriä pitkä.

- Varmaan on historiassa ollut sotilaiden kuljetusvaunuja ja varmaan sota-aikana on ollut määrällisesti enemmän vaunuja, joissa on ollut vähemmän matkustajavaunuja. Myös yöjunat ovat joskus menneiden vuosien aikana olleet pidempiä, mutta ne ovat olleet yksikerroksisia. Tämä on täysin uudenlainen juna, kun matkustajat ovat kahdessa kerroksessa, VR:n viestitntäpäällikkö Heijari sanoo Ilta-Sanomissa.