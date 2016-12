Kela muistuttaa: Toimeentulotukihakemuksen puuttuvat liitteet voi toimittaa verkossa

Toimeentulotukea haetaan jatkossa kuntien sosiaalitoimistojen sijaan Kelasta. Kelaan on saapunut joulukuussa runsaasti sellaisia toimeentulotuen hakemuksia, joista puuttuu liitteet. Puuttuvat liitteet voi toimittaa kätevästi Kelan verkkoasiointipalvelun kautta.

Kela antaa päätöksen toimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Kelaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että hakemuksessa on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemus on puutteellinen, asiakasta pyydetään toimittamaan tarvittavat lisäselvitykset, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

– Yleensä soitamme asiakkaalle, jos liitteet puuttuvat hakemuksesta. Jos emme tavoita asiakasta, voimme lähettää myös perinteisen kirjeen. Jos asiakas tekee hakemuksen verkossa, verkkopalvelu ilmoittaa, mitä liitteitä tarvitaan, hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo.

Toimeentulotukihakemukseen tarvitaan liitteeksi muun muassa tositteet esitetyistä menoista ja tiliote viimeisen 2 kuukauden ajalta.

– Kun haet tukea ensimmäistä kertaa Kelasta, muista liittää hakemukseen kopio edellisestä sosiaalitoimiston päätöksestä, sillä se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, Kauhanen muistuttaa.

Liitteet voi toimittaa kätevästi Kelan verkkoasiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

– Liitteiden lähettäminen on pyritty tekemään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, sillä liitteeksi riittää esimerkiksi selkeä kännykällä otettu kuva, Kauhanen toteaa.