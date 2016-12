Helsinki-Vantaalla vilkas matkustuspäivä käynnistynyt ongelmitta - Rovaniemelle matkaa tänään ennätyspitkä juna

Helsinki-Vantaan lentoasemalla joululiikenne on tänään vilkkaimmillaan, kertoo Finavian viestintäjohtaja Mikko Saariaho.

Kentällä on ollut jo aamusta paljon matkustajia, mutta esimerkiksi turvatarkastuspisteet ovat vetäneet tavalliseen tapaan. Saariahon mukaan kaikki sujunee kuten normaalina vilkkaana matkustuspäivänä.

- Ei mitään kovin poikkeuksellista. Toki matkustajia on liikkeellä paljon, ja jos on esimerkiksi iltapäivällä lähdössä, kannattaa lähteä hyvissä ajoin kentälle, hän sanoo.

Finavian nettisivuilla olevien aikataulutietojen mukaan osa lennoista on lähtenyt aamulla myöhässä. Esimerkiksi Kittilään matkannut lento pääsi lähtemään varttia vaille kymmenen hieman alle tunnin myöhässä ja lento Ouluun kymmenen jälkeen noin 40 minuuttia aikataulusta jäljessä.

Huominen jouluaatto on Helsinki-Vantaalla jo paljon rauhallisempi matkustuspäivä kuin tänään.

1 500-paikkainen ennätysjuna

Raiteilla joulun menoliikenne on sujunut toistaiseksi hyvin, kerrotaan VR:n viestinnästä. VR:n mukaan useat pohjoisen suuntaan matkaavat junat on jo myyty loppuun ja menoliikenteen odotetaan vielä vilkastuvan iltapäivään mennessä.

Puoli neljän aikoihin Helsingistä on määrä lähteä Rovaniemeä kohti juna, jossa on 1 500 matkustajapaikkaa. 416-metrinen juna on loppuunmyyty.

Kyseessä on VR:n arvion mukaan sotien jälkeisen ajan suurin matkustajamäärä yksittäisessä junassa. Aikaisemmin joulun ja juhannuksen aikaan VR on ajanut noin 1 200-paikkaisia junia.