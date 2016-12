Kari Kola valaisee juhlavuotena koko Suomen - aloitus uutenavuotena Helsingissä

Joensuulainen valotaiteilija Kari Kola (kuvassa) rakentaa Suomi 100 -juhlavuoden avajaisiin Helsingin Töölönlahdelle massiivisen valotaideteoksen.

Teoksessa valaistaan koko Hesperian puisto ja Finlandia-talon edusta. Osana valotaideteosta on Finlandia-hymniin perustuva äänimaisema, jonka toteutuksesta vastaavat äänisuunnittelija Heikki Savolainen ja Kari Kola.

Teos maalaa Helsingin taivaanrantaa uudenvuodenaaton iltapäivästä uudenvuodenpäivän yöhön saakka.

- On todella hienoa, että valotaide valikoitui osaksi avajaisia ja saa näin näkyvän roolin. On mielenkiintoista muuttaa ison alueen visuaalisuus - ja vielä pääkaupunkimme keskustassa, Kari Kola sanoo tiedotteessa.

Töölönlahden teos avaa samalla kuusiosaisen Luminous Finland 100 -valotaidekokonaisuuden, jonka viisi muuta osaa rakennetaan 28.11.-6.12.2017. Muut kohteet ovat Olavinlinna Savonlinnassa, Tampereen Näsinneula, Oulun Kuusisaari ja Kilpisjärven Saana-tunturi. Luminous Finland 100 huipentuu Turun linnaan itsenäisyyspäivänä. Ajatuksena on valaista “koko Suomi”.

Luminous Finland 100:n kaltaista valotaidekokonaisuutta ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu samassa mittakaavassa Suomessa, ja kyseessä on erittäin poikkeuksellinen teos myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Saanalla valaistava alue on pinta-alaltaan yli 200 hehtaaria.

- Teoksessa mennään ajassa taaksepäin paljon enemmän kuin vain Suomen itsenäisyyden sata vuotta ja liikutaan sekä historiallisessa että modernissa miljöössä. Kyse ei myöskään ole pelkästään valosta, vaan tässä yhdistyy monta taidemuotoa, Kola toteaa.

Suomi 100 -avajaisten ohjelma ulottuu koko Töölönlahden alueelle. Juhla huipentuu Uuden vuosisadan bileisiin Kansalaistorilla kello 22-01. Esiintyjiä juhlissa on yhteensä yli 300. Keskiyöllä Töölönlahti räjähtää Suomen suurimpaan ilotulitukseen, joka on myös osittain joensuulaisten käsialaa, sillä ilotulituksesta vastaavassa työryhmässä on mukana joensuulainen Mika Halonen.