Tanskalaiset rahastavat hyggeilyllä ympäri maailmaa - kotoisuutta kaupataan arabihallituksellekin

Oxfordin tietosanakirjan tekijät valitsivat joulukuun alussa yhdeksän uutta ”vuoden sanaa”. Valintaperusteita olivat muun muassa sanan kulttuurinen merkitys, maailmanlaajuinen huomio ja se, kuinka hyvin sana ilmentää vuoden aikana vallinnutta ilmapiiriä.

Vuoden 2016 sanat kertovat pääosin huonoista uutisista: klovnipelko (coulro¬phopia), lasijyrkänne (glass cliff) ja totuudenjälkeinen (post-truth). Mukaan mahtui myös häivähdys pehmeitä arvoja, kun tanskalainen hyvinvointi-kodikkuutta tarkoittava ”hygge” pääsi listalle.

Hyggeily oli kansainvälisesti vuoden merkittävimpiä elämäntapatrendejä. Britanniassa on julkaistu jo kymmenen miltei samannimistä hygge-kirjaa, kuten ”Hygge: Opas tanskalaisen yksinkertaiseen ja kodikkaaseen elämäntaitoon” tai ”Hyggeilyn taito: Kuinka tuot tanskalaisen kodikkuuden elämääsi”.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu miljoonia hygge-kuvia, ja ilmiön avulla myydään tavaraa pörröisistä peitoista kuumavesipulloihin, vegaanipiiraisiin ja villasukkiin. Tanskalaiset myyvät onnellisuustaitoaan jopa hallituksille, esimerkiksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Etelä-Korea ovat ostaneet hygge-koulutusta tehdäkseen kansalaisistaan onnellisempia.

”Hygge on kuin viikinkien toinen maihinnousu”, Hygge-kirjailija ja onnellisuustutkija Meik Wiking on sanonut.

Hyggeen liitetään konkreettisia asioita, kuten käsin neulotut villasukat, kynttilät, takkatuli, kaakao, glögi ja hyvä ruoka. Samalla hyggeily on myös elämäntapa, joka keskittyy yksinkertaisiin asioihin, rauhallisuuteen ja kotoisaan yhdessäoloon. Tanskalaiset ovat tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa, ja Wikingin mukaan hygge on tärkein syy siihen.

Viime kuukausina hyggeilylle on käynyt niin kuin trendi-ilmiölle yleensä käy. Siihen on alkanut kohdistua kritiikkiä. Amerikkalaiset ovat kokeneet hygge-elämäntavan liian sosialistiseksi, Englannissa hygge-tuotteita on pidetty rahastamisena. Hygge-villasukat maksavat verkkokaupassa yli 30 euroa, kun Suomessa samanlaisen tuotteen saa ilman hygge-hehkutusta puolet halvemmalla.

Yhteiskuntatieteilijät ovat kritisoineet hyggeilijöitä siitä, että omaan hyvinvointiin keskittyminen saa yhteiskunnalliset ongelmat unohtumaan. Kun muu maailma puhuu Syyrian sodasta tai pakolaiskriisistä, hygge antaa länsimaiselle keskiluokalle luvan käpertyä koteihinsa. Vaikeiden asioiden käsittely ei kuulu hyggeilyyn.

”Hyggeä käytetään tunteiden patoamiseen. Tanskalainen joulunvietto on pelottavaa, koska kenelläkään ei ole lupa olla onneton”, Nors sanoo.