Toimeentulotuki maksetaan ensimmäistä kertaa Kelasta – hakemuksia 46 000

Ensimmäinen maksupäivä on 2.1.2017. Jos tuen maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki on asiakkaan tilillä kahden pankkipäivän päästä päätöksestä, Kela tiedottaa.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea on voinut hakea Kelasta joulukuun alusta alkaen.

Hakemuksia on saapunut 46 000. Noin puolet hakemuksista on jätetty sähköisesti Kelan verkkoasiointipalvelun kautta.

– Hakemuksia ratkaistaan kovaa tahtia: ennätys tehtiin joulun alla, kun yhdessä päivässä ratkaistiin noin 5 000 hakemusta. Hakemukset ehditään käsitellä aikataulun mukaisesti, hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo.

Kela antaa päätöksen toimeentulotuesta viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Kelaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että hakemuksessa on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Ensimmäiseen mahdolliseen maksupäivään ehtivät ne hakemukset, jotka on jätetty Kelaan viimeistään 19.12.

Jos hakemus on puutteellinen, asiakasta pyydetään toimittamaan tarvittavat lisäselvitykset, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn, Kela tiedottaa.

– Jos hakemuksessa on puutteita, päätöstä toimeentulotuesta ei voida antaa. Tällöin hakemus ratkaistaan 7 arkipäivän kuluessa liitteiden saapumisesta. Tukia maksetaan joka arkipäivä 2.1.2017 jälkeen, Kauhanen selventää.

Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi on mahdollista tarkistaa toimeentulotukihakemuksen käsittelytiedot. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä silmäyksellä, onko hakemus käsittelyssä vai ratkaistu. Asiointipalvelu kertoo myös, paljonko etuutta maksetaan ja milloin seuraava maksu on tulossa.

Lähde: Kela