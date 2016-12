Vakavia vammoja aiheuttaneiden Jumbo-rakettien myynti kiellettiin

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes haluaa tänäkin vuonna kannustaa ilotulitteiden käyttäjiä varovaisuuteen ja huolellisuuteen, ettei uudenvuoden juhlinta päättyisi ikävällä tavalla.

Suojalasit suojaavat tehokkaasti niin ampujien kuin katsojienkin silmiä, ja ilotulitteita käsiteltäessä pitää ehdottomasti noudattaa käyttöohjeita.

Viime vuonna ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen määrä kääntyi vuosien jälkeen selvään nousuun. Lisäksi raketin tuotevika aiheutti useita vakavia käsivammoja. Ilotulitteen kunto pitää tarkistaa aina ennen sen ampumista, eikä sitä koskaan saa ampua kädestä.

– Viime uutenavuotena loukkaantuneiden joukossa oli erityisen paljon keski-ikäisiä miehiä, Tukesin viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo kertoo.

Ilotulitteiden käyttöohjeet on aina syytä lukea ennen niiden ampumista, ja ohjeissa mainittuja turvaetäisyyksiä pitää noudattaa. Rakettien kunto pitää myös tarkistaa mahdollisen tuotevirheen havaitsemiseksi.

– Vaikka vakavia käsivammoja viime vuonna aiheuttaneiden Jumbo-rakettien myynti on kielletty, on hyvä muistaa, että tuotevirheen mahdollisuus on aina olemassa. Jos pakkauksessa huomaa esimerkiksi irrallisen osan, jota ei mainita käyttöohjeessa, sitä ei missään nimessä pidä käyttää, vaan tuote pitää palauttaa myyjälle, ylitarkastaja Mikko Ojala opastaa.

Ojala muistuttaa, että ilotulite on räjähde, eikä sitä koskaan saa ampua suoraan kädestä.