”Neljäsosa yksinyrittäjistä tienaa alle tonnin kuussa”

Joka toinen Yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista arvioi saavansa alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot yritystoiminnastaan. Tästä joukosta puolen tulot jäävät alle tuhannen euron kuukaudessa, Suomen Yrittäjien tiedotteessa kerrotaan.

Päätoimisista yksinyrittäjistä 45 prosenttia ja sivutoimisista yksinyrittäjistä 84 prosenttia ansaitsee kuukausittain alle 2000 euron kuukausittaiset bruttotulot.

Alle 2000 euroa ansaitsevien yksinyrittäjien osuus on kasvanut hieman edellisestä, kolme vuotta sitten tehdystä kyselystä, tiedotteessa valotetaan.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien nimellinen keskiansio vuonna 2015 oli 3 338 euroa kuukaudessa. Tiedotteen mukaan päätoimisista yksinyrittäjistä alle 3 000 euroa tienasi 68,5 prosenttia vastanneista eli noin kaksi kolmesta.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kasvanut noin 45 000:lla.

Suomen Yrittäjien mukaan työnantajayritysten määrä on samalla jaksolla noussut noin 3 000:lla.

Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely tehtiin marraskuussa 2016. Kysely lähetettiin 12 600 yksinyrittäjäjäsenelle.

Kyselyyn vastas 2 215 yksinyrittäjää, joten vastausprosentti on 17,6.