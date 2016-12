Influenssaepidemian huippu on käsillä

Influenssakauden huippu on lähellä, jos ei jo saavutettu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) arvioidaan. Influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt terveyskeskuskäynnit ovat selvästi lisääntyneet parin viikon aikana, sanoo erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Aktiivisuus on Ikosen mukaan runsasta koko Suomessa, vaikka alueellisia erojakin on nähtävissä.

- Erityisen paljon tapauksia näyttäisi olevan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Lapissa ja Satakunnassa. Tiedetään kuitenkin, että virusta kiertää kaikkialla maassa.

Kausi alkoi aikaisin

Influenssakausi on alkanut tänä vuonna aiemmin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Vuoden 2009 influenssapandemian eli niin kutsutun sikainfluenssapandemian aikaan huippuviikot olivat Suomessa jo lokakuussa. Viime vuonnakin kausi alkoi keskimääräiseen verrattuna ajoissa, mutta silloinkin kunnolla vasta vuodenvaihteen jälkeen, Ikonen sanoo.

- Pandemian jälkeen tämä on ensimmäinen kausi jolloin nähdään, että kausi alkaa selvästi ennen vuodenvaihdetta. Vaikka viime kausi alkoi aikaisin, siitäkin ollaan nyt nelisen viikkoa etuajassa.

Yksityisissä apteekeissa voi olla rokotevajetta

Joulukuun alkupuolella kansallisen rokotusohjelman pistämällä annettavat influenssarokotteet olivat THL:n varastosta loppu, mutta nyt niitä on saatu lisää, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

- Rokotetta on varastossa noin 70 000 pistettävää annosta. Lisäksi lapsille tarkoitettua nenäsumuterokotetta on jäljellä, sitä ei ole mennyt niin paljoa kuin on hankittu, Nohynek sanoo.

Osassa yksityisistä apteekeista rokotteet saattavat kuitenkin Nohynekin mukaan olla tällä hetkellä loppu.

Pistämällä annettavaa rokotetta tilattiin tälle vuodelle 1,5 miljoonaa annosta, noin 200 000 annosta enemmän kuin viime vuonna. Rokotteet jaetaan THL:n kautta kuntiin ja sairaala-apteekkeihin.