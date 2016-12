Nuorisoporukka aiheutti koulukeskuksen työmaalla useiden tuhansien eurojen tuhot - tekijöitä etsitään

Pirkkalan koulukeskuksen työmaalla Koulutiellä on rikottu paikkoja keskiviikkoyönä kello kolmen ja neljän välillä, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Koulukeskuksen työmaalla oli aiheutettu tuhoa muun muassa ajamalla henkilönostimilla päin seiniä. Seinät olivat osittain kaatuneet törmäyksestä.

Lopuksi kaksi henkilönostinta oli varastettu työmaalta ja niillä on käyty ajelemassa ainakin Vähäjärvellä.

Poliisin saaman ilmoituksen mukaan paikalla on ollut 5-6 nuoren porukka, ja nuoret ovat iältään noin 14 – 16 vuotta. Poliisi löysi varastetut henkilönostimet ja sai ne palautettua, mutta rakennustyömaalle aiheutuneiden vahinkojen hinta noussee noin 10 000 euroon.

Tekoja tutkitaan törkeänä vahingontekona ja varkautena.

Pirkkalassa on kuluneen syksyn aikana kirjattu ilmoituksia ilkivaltasta ja vahingonteoista useaan otteeseen. Osa tapauksista on selvitetty ja osassa esitutkinta on kesken. Teoissa on ollut epäiltyinä samanikäisiä nuoria kuin nyt tapahtuneessa teossa.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta puhelimitse Nokian tutkintaan numeroon 0295 415 051 tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Poliisi pyytää myös vanhemmilta valppautta nuortensa liikkumisen seuraamiseen.