Sipilän Intian-matkasta ja Chempoliksesta tehty yhteensä 13 kantelua

Pääministeri Sipilän toiminnasta on tehty kanteluita sekä oikeuskanslerille että eduskunnan oikeusasiamiehelle. LEHTIKUVA / Markku Ulander.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) Intian-matkasta on tehty oikeuskanslerille kuusi kantelua. Vireillä on myös kaksi kantelua, jotka koskevat valtionyhtiö Fortumin sijoituksia teknologiayhtiö Chempolikseen, Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan. Eduskunnan oikeusasiamiehellä taas on käsittelyssä Sipilästä viisi kantelua, jotka liittyvät Chempolikseen.