Mehtimäen katsomohanke etenee kilpailutukseen - katettuun katsomoon 2 500 paikkaa

Keskustelun aikana Pentti Keskisalo (sd.) esitti että hanke toteutetaan omana hankkeena leasingrahoitusta käyttäen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Katsomo tulee sijaitsemaan nykyisten pesäpallokatsomoiden paikalla. Nykyiset katsomorakenteet puretaan, ja uusi katsomo rakennetaan yhtä aikaa kentän hiekkatekonurmen uusimisen kanssa.

Katsomo on katettu ja siinä on 2 500 istumapaikkaa. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää lokakuussa, jolloin katsomo valmistuisi huhtikuussa 2018.