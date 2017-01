Äkillisten umpilisäkkeen tulehdusten määrä laskenut

Tuore tutkimus osoittaa, että äkillisen umpilisäkkeen tulehduksen esiintyvyys laski Suomessa vuosina 1987–2007.

Itä-Suomen yliopistoon tehty lääketieteen tutkimus osoitti myös, ettei lääkärin tutkimuksella tai laboratoriotesteillä voida luotettavasti erottaa umpilisäkkeen tulehdusta potevia muista vatsakipupotilaista.

Äkillinen umpilisäketulehdus eli akuutti appendisiitti on yksi yleisimmistä diagnooseista vatsakipuisella potilaalla. Tauti on tunnettu 125 vuotta. Kyseessä on umpilisäkkeen bakteeritulehdus, jossa kipu tyypillisesti siirtyy keskivatsalta oikealle alavatsalle.

Sen esiintyvyys vaihtelee eri maissa ja on tutkimuksien perusteella viime vuosikymmeninä ollut laskusuuntainen. Kehitysmaissa esiintyvyys saattaa olla kymmeniä kertoja matalampi kuin länsimaissa. Tarkkaa syytä siihen ei tiedetä.

Lääketieteen lisensiaatti Imre Ilveksen väitöstutkimuksessa selvisi, että umpilisäkkeen tulehduksen esiintyvyys laski 21 vuoden aikana 32 prosentin verran ja lasku oli suurin alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lisäksi tutkittiin ilmaston vaikutusta taudin esiintyvyyteen. Umpilisäkkeen tulehdusta oli merkittävästi vähemmän kylminä kuukausina. Kosteudella ei ollut vaikutusta esiintyvyyteen.