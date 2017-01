Hannakaisa Heikkinen Vanhustyön keskusliiton johtoon

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen on valittu Vanhustyön keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi.

Edellisenä puheenjohtajana toimi Elli Aaltonen, joka aloitti vuoden alussa työnsä Kelan pääjohtajana.

Heikkinen on toisen kauden kansanedustaja (kesk.) Pohjois-Savosta. Hän on eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Hän on myös kansaneläkelaitoksen valtuutettu.

- Olen erittäin otettu saamastani luottamuksesta ja mielissäni uudesta tehtävästä. Uskon, että asemani sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana tuo jotain uutta liiton toimintaan. Pääsen myös itse tutustumaan entistä lähemmin liiton ja sen jäsenyhteisöjen toimintaan, Heikkinen iloitsee tiedotteessa.