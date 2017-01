Museovirasto avasi yli 100 000 kuvaa vapaasti kaikkien käytettäväksi

Museoviraston Kuvakokoelmat on avannut yli 100 000 kuvaa kaikkien vapaasti käytettäväksi Finna-palvelu kautta.

Kuvien joukossa on muun muassa vanhaa grafiikkaa, näkymiä ja ihmisiä 1800-luvulta ja koko Suomen 1900-luvun kuvallinen kirjo.

Kuvia on runsaasti 100 vuodenkin takaa ja uusimmat kuvat ovat 2000-luvulta. Kuvat ovat käytettävissä pääsääntöisesti CC BY -lisenssillä eli niitä uudelleen julkaistaessa on kuvaaja ja kuvalähde mainittava. Kuka tahansa voi käyttää kuvia lähes mihin tahansa vain keksiikään käyttää, Museovirasto tiedottaa.

Finna-palvelu löytyy täältä: https://www.finna.fi/