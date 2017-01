Useiden pahoinpitelyiden sarja, jonka tapahtumia jaettu somessa - usein osallisina alaikäisiä tyttöjä

Espoossa on tapahtunut loppuvuodesta 2016 sekä alkuvuodesta 2017 julkisilla paikoilla useiden pahoinpitelyiden sarja, joissa nuorisojoukko on pahoinpidellyt ja uhkaillut alaikäisiä uhreja, poliisi tiedottaa.

Suurimmassa osassa tapauksista osalliset ovat olleet alaikäisiä tyttöjä, joista osa on ollut alle 15-vuotiaita. Osa pahoinpitelyistä on kuvattu ja materiaalia on mahdollisesti jaettu sosiaalisessa mediassa. Viimeisen viikon aikana pahoinpitelyt ovat tapahtuneet Kauppakeskus Sellon läheisyydessä.

Poliisi on ottanut kiinni kolme epäiltyä. Poliisi pyytää vastaavanlaisten tekojen uhreiksi joutuneita ilmoittamaan pahoinpitelyistä poliisille numeroon 0295 413 031.