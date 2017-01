Orpo ei näe liikenneverkon yhtiöittämisestä tulevaa lisäarvoa

Liikenneverkon yhtiöittäminen ei ole valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.).mukaan kokoomukselle mikään itseisarvo. Hän sanoo, ettei ole nähnyt vielä yhtiöittämisestä tulevaa lisäarvoa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esitteli aiemmin tänään ministeriönsä selvitystä liikenneverkkoyhtiöstä. Orpo ja kokoomuksen vastuuministerinä asiassa toimiva ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen esittelivät kantojaan omassa tiedotustilaisuudessaan.

- En ole tällä tutustumisella saanut varmuutta, että selvityksen keinoilla tiet olisivat tulevaisuudessakin kunnossa ja maksut ja verot eivät nousisi. En näe, miten logiikka toimii, mistä tulee lisää rahaa järjestelmään, Orpo sanoo.

Orpon mukaan valtiovarainministeriö ei valmistele tällä hetkellä autoveron poistoa tai muutoksia polttoaineveroon. Hän sanoo, että liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt nyt yhden mallin, joka tulee myös valtiovarainministeriön arvioitavaksi.

- Kyseessä on niin valtava uudistus, että on päivänselvää valmistella muita vaihtoehtoisia malleja ja katsoa mikä on lopullinen esitys, Orpo sanoo.

Liikenneverkon rahoittamiseksi kerättäisiin liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan ensi vuoden alusta alkaen tien käyttäjiltä aikaan perustuvia maksuja, jotka eivät vaatisi paikannusta. Orpo sanoo, että uudistuksen toimeenpano ensi vuoden alusta ei ole välttämätöntä. Mykkänen sanoo, että pitää arvioida kokonaisvaikutus liikenteen päästöihin ja ihmisten käyttäytymiseen.

- Ydinkysymys on, että kannustaako tämä malli vähäpäästöiseen ajoneuvoon ja vähentämään ajamisen päästöjä. Vai onko siihen päästävissä helpommin nykyisillä veromalleilla ja porkkanoilla ohjata siirtymistä liikenne palveluna -malliin, Mykkänen kysyy.

Mykkänen sanoo, että aikaan perustuva maksu on aika lähellä nykyistä ajoneuvoveroa.