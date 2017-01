Teemu Selänne kommentoi Trumpin virkaanastumista: "Make America great again"

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa Donald Trumpin kannattajaksi tunnustautunut jääkiekkotähti Teemu Selänne tervehti uutta presidenttiä twitter-tilillään perjantaina.

Vaalit voittanut Trump astui virkaansa perjantaina.

- Herra Trump, Yhdysvaltojen 45. presidentti, kaikkea hyvää! Siitä ei tule helppoa mutta toivottavasti sinä ja henkilökuntasi voitte tehdä Amerikan suureksi jälleen, Selänne twiittasi.

Yhdysvalloissa jo 25 vuotta asuneen Selänteen alkuperäinen twiitti on nähtävissä alla.

Mr.Trump,45th President of United States of America,good luck!Won't be easy but hopefully you and your staff can make America great again.