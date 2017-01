Esko Aho Ylellä: Muutos Obamasta Trumpiin suuri ja pelottavakin

Yhdysvalloissa muutos presidentti Barack Obamasta Donald Trumpiin on suuri ja pelottavakin, arvioi entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) Ylellä. Amerikkalaiset ovat jakautuneet jyrkästi kahtia ja se voi näkyä ikävästi Trumpin kaudella, Aho sanoi.

Hän johtaa nykyisin suomalaisen teollisuuden Venäjä-suhteita edistävän East Officen hallitusta. Aho on myös Venäjän suurimman pankin Sberbankin hallituksessa.

Aho sanoo, että presidentti Trump ei pysty mitenkään palauttamaan menetettyjä työpaikkoja Yhdysvaltoihin, koska teknologinen muutos on niin suuri.

Suomen kannalta Trumpin linjaukset amerikkalaisen työn ja tuotteiden suosimisesta ovat Ahon mielestä sikäli haasteellisia, että jos kaikki alkavat toimia niin, pienet maat kärsivät helposti.

- Jos kaikki miettivät, miten suojaavat tuotantoaan, siitä ei seuraa mitään hyvää, Aho näkee.

Venäjä-hysteria turhaa

Ahon mukaan Trumpin perjantain virkaanastujaispuheesta tuli hänelle mieleen Suomen Maaseudun Puolueen edesmennyt perustaja Veikko Vennamo, joka halusi muun muassa pistää rötösherrat ojennukseen. Aho arvioi, että syyt Trumpin valtaannousulle ovat samantapaiset. Aho pitää Trumpia yhteiskunnan muutoksen ilmentymänä.

Aho kommentoi myös Yhdysvaltain tulevan ulkoministerin Rex Tillersonin Venäjä-yhteyksiä. Tillerson on entinen öljy-yhtiö ExxonMobilin johtaja. Ahon mielestä on jopa koomista, että lännen Venäjä-hysteria on mennyt niin äärimmäisyyksiin, että jo ajatus, että joku on tekemisissä Venäjän kanssa, tekee hänestä epäluotettavan.

- Tällöin ollaan huonolla tiellä.

Aho arvioi myös Yhdysvaltain vaikutusta Euroopan tuleviin vaaleihin. Tänä vuonna järjestetään muun muassa Ranskassa presidentinvaalit ja Saksan liittopäivävaalit.

- Populistiset liikkeet panevat toivonsa, että populismi ottaa vallan Euroopassakin. Voi yhtä lailla käydä niin, että Amerikka esimerkkinä johtaa siihen, että Euroopassa maltillisuus vahvistuisi.