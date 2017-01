Muistatko vielä Mauno-maakotkan? Löytyi nyt Alajärveltä

Kyyjärveläinen Esa Nieminen valokuvasi kotkan Alajärven Möksyssä olevalla haaskalla 11. tammikuuta.

Linnun selässä oli edelleen siihen kolme vuotta sitten asennettu satelliittiantenni, jonka avulla toivottiin päästävän seuraamaan Maunon liikkeitä, mutta joka ei jostain syystä toiminut.

Kotka oli rengastettu pesäpoikasena, ja rengas pystyttiin Alajärvellä lukemaan Maunolle kuuluvaksi.



Mauno-kotka kohosi valtakunnan julkisuuteen loppuvuodesta 2013, jolloin se löydettiin haavoittuneena sotkamolaisesta metsästä. Paljastui, että kotkaa oli ammuttu.

Lintu toimitettiin Liperin Viinijärvelle Juha Hartikaisen hoidettavaksi, ja sitä operoitiin myös lääkärikeskus Itessä.



Tammikuun alussa 2014 Mauno vapautettiin Pohjois-Karjalassa sijaitsevan haaskan lähettyville. Pian tämän jälkeen lintu hävisi ja keväämmällä ilmeni myös, ettei sen selässä oleva satelliittilähetin toimi.



Mauno oli kadonnut.



Marraskuussa 2015 luontokuvaaja Veijo Toivoniemi onnistui valokuvaamaan Maunon haaskalla Utajärvellä. Melko pian tämän jälkeen lintu havaittiin kahdellakin haaskalla Kajaanin lähistöllä, mutta tämän jälkeen Mauno katosi jälleen julkisuudesta.

– Tämä Alajärven havainto on kyllä erittäin miellyttävä uutinen, linnun kuntoon hoitanut Juha Hartikainen kertoo.



Mauno-kotka rengastettiin pesäpoikasena Inarissa Lapissa 29.6. 2011, ja Sotkamosta löydettäessä sillä oli ikää 2,5 vuotta. Nyt Mauno on siis viisivuotias ja täyttää – jos ja toivottavasti kun elossa pysyy – ensi kesänä kuusi vuotta.



Mauno alkaa olla iältään sukukypsä, ja sen rengastajan Olli-Pekka Karlinin mukaan on mahdollista, että se on ehkä jo saanutkin jälkeläisiä.

Talvisin maakotkat saattavat liikkua laajoilla alueilla. Osa sinnittelee talvet Suomessa, osa muuttaa etelämmäs.