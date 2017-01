Ministeri Berner: Liikenneuudistus ei kurita syrjäseutuja, autoilijan valinnat ratkaisevat

Ministeri toteaa olleen ikävää huomata, että esitys on nostanut vastakkainasettelua maaseutujen ja kaupunkien välillä. Bernerin mukaan paljon ajavia suosivat kiinteät maksut, kuten myös polttoaineveron alennus auttaisivat pitkien välimatkojen maaseudun ihmisiä.

Myös raskaan liikenteen kulut pienenenisivät, mikä ministerin mukaan tukisi syrjäseudun yrittäjyyttä.

Berner toteaa myös Trafin sivuilta löytyvän autoverolaskurin tulosten aiheuttaneen ymmärrettävää huolta etenkin niille, joiden kustannukset näyttävät jatkossa nousevan.

- On syytä muistaa, että laskuri antaa vain karkean arvion. Periaatteena on, että keskimääräisesti suomalaisten kustannukset eivät nouse nykyisestä, mutta yksilöllistä vaihtelua on paljon. Autoilijan pitää voida vaikuttaa kuluihinsa valinnoillaan, Berner kirjoittaa.

- Jatkotyössä maksujen porrastukseen on löydettävä tasapaino niin, että ne toisaalta kannustavat hankkimaan uuden auton mutta eivät samalla aiheuta kohtuutonta haittaa niille, joille auto on välttämätön.

Liikenneministeri rauhoittelee myös autokauppaa. Hänen mukaansa auton tänä vuonna ostaville on mahdollista hyvittää veroalennuksesta aiheutunutta haittaa.

- Esimerkiksi 100 miljoonan euron hankintatuki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan vuonna 2017 lieventäisi autokaupan häiriöitä. Se voisi myös tukea niitä ihmisiä, jotka eivät muutoin olisi hankkimassa uutta autoa, ja siten alentaisi heidän tulevia kustannuksiaan, Berner kirjoittaa.

Toinen vaihtoehto olisi hänen mukaansa se, että liikenneverkkoyhtiötä velvoitettaisiin antamaan alennuksia osalle autoilijoista

- Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, koska seuraavaa autoa ostettaessa myös tänä vuonna auton ostavat hyötyvät alemmista hinnoista, Berner toteaa.

Liikenneverkkouudistuksesta alkaa keskustelu huomenna maanantaina osoitteessa otakantaa.fi. Kommentteja voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Ministeriö lupaa käydä läpi kaiken saamansa palautteen.

