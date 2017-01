HS: Kelan pääjohtaja ehdottaa vuokrasääntelyä valtion tukemiin asuntoihin

Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa voitaisiin ottaa käyttöön asteittainen vuokrasääntely, ehdottaa Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltonen Helsingin Sanomissa.

Hän myös esittää, että vuokrataloyhtiöt eivät saisi kerätä vuokrissa korjausrahaa, vaan korjauksiin varauduttaisiin joko erillisellä rahastolla tai valtion budjetin kautta.

Aaltonen on huolissaan siitä, että Kelan asumistukimenot ovat viime vuosina kasvaneet parinkymmenen prosentin vuosivauhtia. Tuen leikkaaminen ei Aaltosen mukaan ole ratkaisu, sillä tuen saajat vain siirtyisivät viimesijassa toimeentulotuen piiriin.

Valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja on noin 375 000. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti pienituloisille. Vuokrissa ei saa kerätä voittoa, mutta korjauksiin on saanut varautua.