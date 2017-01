Laajan huumeiden salakuljetusjutun esitutkinta valmistui - epäiltynä puolalais-suomalainen organisaatio

Tulli paljasti laajan suomalaisten ja puolalaisten organisoiman huumausaineiden salakuljetusorganisaation. Tullin esitutkinta on tammikuussa 2017 päättynyt myös viimeisen vapaana olleen epäillyn osalta ja asia on siirtynyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon. Asiaa on käsitelty jo aiemmin myös Helsingin käräjäoikeudessa.

Pitkäkestoisen. lähes kaksi vuotta kestäneen esitutkinnan aikana Tulli teki yhteistyötä useiden eurooppalaisten lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa. Yhteistyön tuloksena henkilöitä luovutettiin Suomeen eurooppalaisten pidätysmääräysten johdosta. Lisäksi epäiltyinä on kuultu kymmentä suomalaista henkilöä.

Tulli takavarikoi kesällä 2015 Vuosaaren satamassa Saksasta saapuneesta Puolan rekisterissä olleesta henkilöauton kätkötiloista noin 6 600 grammaa amfetamiinia. Tullin esitutkinnassa selvisi, että salakuljetuksen taustalla oli puolalais-suomalainen rikollisorganisaatio, jonka toiminta ulottui useaan eurooppalaiseen maahan.

Kuljettaja oli saanut toimeksiannon Haagissa, Hollannissa kuljettaa Suomeen henkilöauton, johon huumeet oli kätketty. Kuljettajalle oli maksettu pienen palkkion lisäksi matkakuluja ja laivamatka Saksasta Suomeen.

E situtkinnan aikana Tulli selvitti myös toisen saman salakuljetusorganisaation järjestämän huumausaineiden salakuljetuksen. Organisaatio salakuljetti elokuussa 2015 Suomeen noin 1 000 millilitraa amfetamiiniöljyä. Öljy oli kätkettynä lasipulloon, joka salakuljetettiin henkilöautolla Tanskan ja Ruotsin kautta ja edelleen pohjoisen maarajan yli Suomeen. Suomessa amfetamiiniöljystä valmistettiin noin seitsemän kiloa amfetamiinia.

Länsi-Uudeltamaalta kotoisin olevan suomalaisen miehen epäillään toimineen huumeiden pääasiallisena vastaanottajana ja levittäjänä. Hänen epäillään piilottaneen amfetamiinia muun muassa maastokätköihin Länsi-Uudellamaalla ja välittäneen huumausaineet useassa erässä viidelle eri henkilölle eripuolille Suomea.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta törkeinä huumausainerikoksina, huumausainerikoksina sekä ampuma-aserikoksina. Yhteensä epäiltyinä kuultiin 16 miestä ja yhtä naista. Valtaosa epäillyistä oli 1980-luvun loppupuolella syntyneitä henkilöitä. Vanhin epäilty oli 58-vuotias.

Huumausaineiden salakuljetuksesta vastasivat puolalaiset, joita esitutkinnan kohteena on ollut kaikkiaan seitsemän. Auton kuljettajaa lukuun ottamatta epäiltyinä olevat henkilöt luovutettiin Suomeen eurooppalaisten pidätysmääräysten johdosta, sillä heidän epäillään olevan osallisia huumausaineiden salakuljetukseen, valmistamiseen ja levittämiseen.