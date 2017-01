Yli 55-vuotiaat koulutetut käyttävät valtaa taloyhtiöissä

Kolme neljästä taloyhtiöiden hallitusten jäsenestä on iältään yli 55-vuotias, kertoo Kiinteistöliiton tuore tutkimus. Kaksi kolmesta hallituksen jäsenestä on miehiä, yksi nainen. Koulutustasoltaan 47 prosenttia hallituksen jäsenistä on suorittanut korkeakoulututkinnon, 32 prosenttia opistoasteen tutkinnon.

Taloyhtiön hallituksessa oli pääsääntöisesti 3 tai 5 jäsentä. Kyselyn mukaan uusien jäsenten saamisen helppous vaihtelee suuresti. Kuitenkin hallituksen valinta yhtiökokouksessa sujuu hyvin sopuisasti: 93 prosenttia hallituksista oli valittu yksimielisellä päätöksellä.

Palkkiota hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vain puolessa taloyhtiöistä.

Kyselyn perusteella hallitustyöskentelyn työläydestä ei kannata huolta kantaa, vaan uudet jäsenet voivat Kiinteistöliiton mukaan tulla taloyhtiön hallituksen luottavaisin mielin. Lähes puolessa yhtiöistä hallitus kokousti keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa ja 95 prosenttia kokouksista kesti enintään kaksi tuntia. 60 prosenttia käyttää kokousten ulkopuolella enintään neljä tuntia kuukaudessa asiaan.