Yhdysvaltalainen indieklassikko Pixies soittaa ensimmäisen Suomen keikkansa tulevana kesänä Ilosaarirockissa.

Vuonna 1986 Bostonissa perustettu yhtye ei ole koskaan aiemmin keikkaillut Suomessa, vaikka vuonna 2014 julkaistun paluulevyn jälkeen tätä jo odoteltiin.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Here Comes Your Man, Monkey Gone to Heaven, Bone Machine, Gigantic ja Caribou.

Yhtyeen faneihin kuului muun muassa Kurt Cobain.

Vuonna 1993 hajonneen Pixiesin vaikutusta koko grungeliikkeelle ja 1990-luvun kitaravetoiselle vaihtoehtorockille ei voine liikaa korostaa. Paluun lavoille yhtye teki vuonna 2004. Uusin Pixies levy on vuoden 2016 Head Carrier.

Muita nyt julkaistuja Ilkosaarirock-esiintyjiä ovat muun muassa paluun tehnyt ruotsalainen action rock -suuruus The Hellacopters (SWE), joka soittaa kesän ainoan Suomen keikkansa Ilosaarirockissa, jenkkiläinen Grammy-voittaja Imagine Dragons (USA) ja ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva brittiläinen garagerock-duo Royal Blood.

Imagine Dragons nähtiin Ilosaarirockissa viimeksi vuonna 2013.

Ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä järjestettävä Ilosaarirock julkaisi tänään yli kolmekymmentä esiintyjää tulevan kesän festivaalille.

– Ensimmäinen kolmipäiväinen Ilosaarirock on kuin katsaus festarin pitkään historiaan. Luvassa on rämisevää kitararockia, eri musatyylejä afrobeatista punk-kaahaukseen, klassikoita, tuoreita artisteja, erikoishommia ja muuten vaan mahtavia bändejä. Eli klassinen Ilosaarirock-viikonloppu luvassa, kertoo Ilosaarirockin ohjelmapäällikkö Panu Hattunen.

Ilosaarirockissa koetaan esimerkiksi varta vasten festivaalia varten rakennettu erikoisesiintyminen, kun joensuulainen Insomnium soittaa palkitun Winter’s Gate -albuminsa yhdessä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa. Yhden kappaleen sisältävä 40 minuuttinen teos on sovitettu orkesterille ja kuullaan ainutkertaisesti Ilosaarirockissa.

Kaikki julkaistut artistit: Imagine Dragons (USA), Leprous (NOR), Mew (DEN), Millencolin (SWE), MØ (DEN), Parov Stelar (AUT), Pixies (USA), Royal Blood (USA), The Hellacopters (SWE), Zeke (USA), Disco Ensemble, Ellinoora, Evelina, Insomnium & Joensuun kaupunginorkesteri, Gettomasa, Haloo Helsinki!, Helsinki-Cotonou Ensemble, Huoratron, Jarkko Martikainen ja Luotetut Miehet, Jenni Vartiainen, JVG, Lihamyrsky, Karri Koira, MC Taakibörsta, Oranssi Pazuzu, Pariisin Kevät, Poets of the Fall, Sonata Arctica, S-Tool, Teflon Brothers, Turmion Kätilöt, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Töölön Ketterä, Vesala, Wasted.

Ilosaarirock järjestetään 14.–16.7.2017.