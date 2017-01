Pakastimesta löytyi yli 225 000 euroa käteistä

Espoon käräjäoikeudessa alettiin maanantaina käsitellä hasis- ja amfetamiinijuttua. Sen tutkinnassa löydetty suuri käteiskätkö liittyy syyttäjän mukaan huumekauppaan.

Jutussa syytettyinä on kolme miestä. Heistä yksi säilytti syyttäjän mukaan asuntonsa pakastimessa yli 225 000 euroa käteistä, jonka oli ottanut vastaan toiselta syytetyltä. Rahojen säilyttämisestä epäiltyä syytetään muun muassa törkeästä rahanpesusta.

Syyttäjän mukaan rahat säilöön antanut mies on osin kolmannen syytetyn kanssa salakuljettanut huumeita viime ja toissa vuonna Hollannista Suomeen. Yhteensä hasista on syytteiden mukaan ollut noin 110 kiloa, amfetamiinia 20 kiloa ja kokaiinia kilo. Miehiä syytetään törkeistä huumausainerikoksista, toista kahdesta ja toista viidestä. Toisella on aiempaa huumerikostaustaa.