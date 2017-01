Kuva: Tuliterä mönkijä varastettiin keskeltä kylää - poliisi kaipaa havaintoja

Viime viikolla tammikuun 15. ja 16. päivän välisenä yönä varastettiin arvokas Polaris-merkkinen mönkijä Iitin Vuolenkoskelta keskeltä kylää. Mönkijän rekisterinumero on 291-GAN.

Mönkijä on väriltään mustavalkoinen, ja se on vuonna 2016 käyttöönotettu. Mönkijä on todennäköisesti viety yöllä jollakin toisella kulkuneuvolla.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä tai muita asiasta jotakin tietäviä ilmoittamaan Kouvolan poliisille numeroon 050 4479574 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .