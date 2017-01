Tom of Finland -elokuva on Amnestyn mukaan ihmisoikeusteko

Amnesty International Suomen osasto on Tom of Finland -elokuvan pääyhteistyökumppani. Amnestyn mukaan elokuva levittää ihmisoikeuksien kannalta keskeistä syrjimättömyyden ja ilmaisunvapauden sanomaa.

Dome Karukosken ohjaama Tom of Finland -elokuva saa Suomen ensi-iltansa 24.2.2017. Tulevana perjantaina 27.1. elokuva avaa Göteborgin kansainväliset elokuvajuhlat.

Tom of Finland -elokuvan päähenkilö Touko Laaksonen eli nuoruutensa aikana, jolloin homoseksuaaliset teot olivat rikos. Seksuaalisen suuntautumisen paljastaminen oli riski, joka saattoi rikostuomion lisäksi johtaa perheyhteisöstä ulossulkemiseen, työpaikan menettämiseen ja jopa väkivaltaan.

– Elokuva on tärkeä, monikerroksinen ja koskettava kuvaus ihmisestä, joka on suurimman osan elämästään joutunut peittämään tärkeän osan minuuttaan, seksuaalisen suuntautumisensa. Elokuva on ihmisoikeusteko: se tekee näkyväksi seksuaalivähemmistöihin kohdistuneen syrjinnän historiaa, sanoo Amnesty Internationalin Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Pia Puu Oksanen.

Touko Laaksonen piirsi eroottisia fantasioitaan viihdyttääkseen itseään ja tukeakseen ystäviään. Provosoivat, mutta usein humoristiset teokset levisivät vähitellen kaikkialle maailmaan. Niiden merkitys maailmanlaajuiselle homoyhteisölle ja sen identiteetille on ollut huomattava. Monet taidemuseot ovat ottaneet niitä kokoelmiinsa ja niitä on julkaistu kirjoina.