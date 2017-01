Rajalla merkkejä piristymisestä - liikenne lisääntynyt jopa kolmanneksen

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta on tehty vuoden ensimmäisen kolmen viikon aikana 16 prosenttia enemmän rajanylityksiä kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Vuonna 2016 rajanylitysliikenne laski voimakkaasti vuodenvaihteen vilkkaimpien vuorokausien jälkeen, mutta alkuvuoden osalta yhtä selkeää laskua ei ole toistaiseksi tapahtunut. Viimeisen kahden viikon rajanylitysliikennetilastot osoittavat liikenteen olevan noin 14 prosentin kasvussa.

Voimakkaimmin rajanylitysliikenne on kasvanut alkuvuonna Nuijamaan rajanylityspaikalla, jossa kasvua on ollut 33 prosenttia. Erityisesti lauantaipäivät ovat olleet huomattavasti viime vuotta vilkkaampia. Merkittävin syy Nuijamaan rajanylitysliikenteen kasvuun on venäläisten ostosmatkailun piristymisessä.

Rajavartioston arvion mukaan rajanylitysliikenteen piristymisen taustalla on erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen, mikä on näkynyt alkuvuonna venäläisten ostosmatkailijoiden lisääntymisenä.