Kuva osoittaa: Sää on reippaasti keskimääräistä lämpimämpää - Suomessa suurin ero

Forecan tänään twiittaama kuva havainnollistaa, kuinka kuluva kuukausi on paljon keskimääräistä lämpimämpi.

Euroopan säätilanne on tällä hetkellä hyvin erikoinen: Pohjoisessa, kuten Suomessa, lämpötila on selvästi keskimääräistä korkeampi. Keski- ja Etelä-Euroopassa puolestaan ollaan aivan toisessa ääripäässä, ja sää on keskimääräistä paljon kylmempää.

- Suomi saa kyseenalaisen kunnian. Meillä lämpötila poikkeaa keskimääräisestä kaikkein eniten, Forecan verkkosivuilla kirjoitetaan.

Helmikuun alku ei vaikuta tuovan vielä suuria muutoksia, sillä tuolloin koko Eurooppa on keskimääräistä lämpimämpi. Suomessa on tuolloin edelleen suurin ero keskimääräiseen lämpötilaan verrattuna.