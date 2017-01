Arkkipiispa Kari Mäkinen: Kirkolla vastuu palvella myös samaa sukupuolta olevia aviopareja

Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa ymmärretään avioliittolain muutoksen merkitys sateenkaariväelle ja heidän läheisilleen. Kirkon tulee hänen mukaansa kantaa vastuunsa palvella myös samaa sukupuolta olevien hääjuhlan yhteydessä.

Lainmuutoksen myötä 1.3. alkaen samaa sukupuolta olevien on mahdollista solmia avioliitto. Arkkipiispa Mäkisen mukaan kirkossa on täysi syy iloita iloitsevien kanssa.



- Muutos on iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta. Se tuo paljon rakkautta näkyviin, Mäkinen katsoo.

Arkkipiispa ilmaisi näkemyksensä avioliittotilanteesta avatessaan vuoden 2017 ensimmäisen piispainkokouksen keskiviikkona 25.1.

Nykytilanteessa samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. Arkkipiispa Mäkisen mielestä keskustelun ei tulisi nyt kuitenkaan keskittyä siihen, mitä pappi saa tai ei saa tehdä. Mäkisen mukaan on aika kysyä, miten kirkko palvelee ihmistä myös samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimisen yhteydessä.

Arkkipiispa korostaa, että kirkolla on pastoraalinen vastuu palvella yhtäläisesti kaikkia ihmisiä, joiden kanssa ja puolesta kirkon kuuluu rukoilla. Eri elämäntilanteisiin liittyvät tilannekohtaiset jumalanpalvelukset ovat tämän vastuun kantamista.