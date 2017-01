Riistakolmiolaskennat ovat käynnissä

Riistanisäkkäiden määrien muutoksia seurataan riista- ja peltokolmiolla tehtävillä lumijälkilaskennoilla. Lumijälkiä lasketaan peltokolmioilla 1.1.–28.2.2017.

Riistakolmioilla laskenta-aika on Etelä- ja Keski-Suomessa 15.1.–28.2.2017 ja Pohjois-Suomessa 15.1.–15.3.2017. Laskettavia lajeja ovat kaikki riistanisäkkäät oravasta hirveen.

Onnistuakseen laskenta vaatii yhtenäisen lumipeitteen. Pehmeää lunta on oltava sen verran, että pienienkin nisäkkäiden jäljet ovat havaittavissa.

Viime vuoden laskennoissa selvästi aikaisemmista vuosista runsastuneita lajeja olivat kärppä, valkohäntäpeura ja rusakko. Oravalla jälkimäärä oli alhaisin koko 28 vuoden laskenta-aineistossa.

Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime vuosina kesälaskennassa on laskettu noin tuhat kolmiota ja talvilaskennassa 600 – 700 kolmiota. Talvella lasketaan riistanisäkkäiden lumijälkiä ja kesälaskennassa metsäkanalintuja.